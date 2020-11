L'Aria che tira, Daniela Santanchè interrotta dalla sua cagnolina. Myrta Merlino: "Non la mandi via, mi sono innamorata" | Video

12 novembre 2020 a

Breve ma divertente fuori programma durante la puntata di giovedì 12 novembre de L'Aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino. Durante un intervento di Marco Furfaro (Pd), sull'opportunità per l'Italia di ottenere i soldi del Mes, Daniela Santanchè, esponente di Fratelli d'Italia in collegamento dalla sua abitazione, ha ricevuto una invasione di campo da parte della sua cagnolina, un bellissimo Beagle.

Il dibattito in studio ovviamente si è interrotto, con Myrta Merlino che da amante degli animali ha voluto sapere il nome del cane. Carlo Cottarelli, anche lui tra gli ospiti, ha prontamente piazzato una battuta: "Si chiama Mes", ironizzando sulla questione che vede la stessa Santanchè tra i più accaniti oppositori. La stessa esponente di FdI ha poi chiarito sorridendo: "Si chiama Kelly, non penso si meriti una punizione simile", ha affermato in un clima comunque di cordialità.

