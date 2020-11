Covid a Napoli, il racconto choc a Storie Italiane: "Trovato cadavere nel bagno di un ospedale" | Video

12 novembre 2020 a

Si fa sempre più drammatica la situazione in Italia a causa della pandemia da Covid, soprattutto in alcune zone. Su tutte c'è Napoli, come raccontato durante la puntata di giovedì 12 novembre di Storie Italiane, la trasmissione di Rai1 condotta da Eleonora Daniele.

L'inviato dal capoluogo campano ha raccontato appunto come gli ispettori Nas siano accorsi in quattro ospedali della città, rilevando una situazione fuori controllo. "Il premier Conte - ha sottolineato il giornalista - non ha escluso l'invio dell'esercito". Intanto un video choc sarebbe stato raccolto dagli ispettori, con il ritrovamento di un cadavere nel bagno di un ospedale.

