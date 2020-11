Covid Campania, Ricciardi a De Luca: "Napoli va chiusa, doveva essere in lockdown già da tre settimane"

12 novembre 2020 a

Monito a De Luca da parte di Walter Ricciardi, consulente del ministro alla Salute in questa emergenza Covid in Italia. "Avrei messo Napoli in zona rossa già 2-3 settimane fa. Ci sono delle decisioni che devono essere prese proporzionatamente". E "le Regioni sono totalmente libere di modulare in maniera più forte gli interventi a seconda della loro realtà, che conoscono meglio di tutti. Sicuramente, dal punto di vista normativo - ha spiegato Ricciardi - il governatore della Campania Vincenzo De Luca può chiudere Napoli. Nel senso che un presidente di Regione può prendere delle misure più restrittive nel momento in cui constata che ci sia la necessità". Il docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, intervenuto su Sky Tg24 poi prosegue: "Napoli presenta tutta una serie di rischi importanti e va fatto un lockdown per cui si evitano le scene di affollamenti visti sul lungomare, in cui sembra una situazione normale - ha aggiunto - perché molti interpretano la zona gialla come un liberi tutti".

Nei pronto soccorso si vedono scene di guerra e questo aspetto viene rimarcato da Ricciardi: "Se non è una zona rossa quella in cui succedono queste cose, con persone assistite nelle loro macchine con l'ossigeno, qual è la zona rossa?", si chiede l'esperto. Sulla necessità di una zona rossa per Napoli "sono sicuro - conclude - perché i dati arrivano dai colleghi che sono in trincea e mi dicono che non ce la fanno più".

