Covid, 623 morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 32.961, oltre 225mila i tamponi

11 novembre 2020 a

a

a

Sono 623 i morti nelle ultime 24 ore per il Covid in Italia. I nuovi casi sono 32.961 (martedì 10 novembre erano stati oltre 35mila), a fronte di 225.640 tamponi. Salgono di 110 unità i ricoveri in terapia intensiva, che attualmente sono 3.081. Questi i dati principali del consueto bollettino diffuso dal Ministero della Salute.

Covid, primo cane positivo in Italia: è una barboncina. "Contagiata dalla famiglia, è asintomatica"

La buona notizia è legata ai guariti, più di 9mila (9.030 per l'esattezza) rispetto a martedì 10 novembre. Superato il milione di casi totali in Italia. I ricoveri semplici salgono di 811 unità, il dato complessivo dei decessi è di 42.953.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.