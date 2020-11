Covid Calabria, Zuccatelli spara a zero sui virologi: "Sono gli ultimi della categoria tra i medici, la coda della coda"

11 novembre 2020 a

Continuano a uscire clamorose dichiarazioni da parte di Giuseppe Zuccatelli, la cui nomina a commissario alla sanità per la Regione Calabria è sempre più in discussione proprio a causa delle sue prese di posizione decisamente poco istituzionali. L'ultima in ordine di tempo recita così: "Virologi la coda della coda dei medici", detta tra l'altro nello stesso video diventato famoso per le frasi contro l’utilizzo delle mascherine.

Covid, clamoroso Zuccatelli: "Più pericolose le bombole del gas". Poi ai ragazzi: "Scopate, avete l'età giusta" | Video

A rivelarlo è il quotidiano Domani che è riuscito ad ottenere il video integrale di quell’intervista. "Nello stesso incontro, Zuccatelli definisce gli scienziati che studiano i virus gli ultimi della categoria e invita un medico a togliere la mascherina", si legge ancora nel quotidiano. Per il ruolo di commissario alla sanità della Calabria si fa sempre più insistente il nome di Gino Strada.

