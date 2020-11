Bonus da 500 euro per pc, tablet e internet, ma con tetto Isee. Come richiedere il voucher

10 novembre 2020 a

a

a

Scattata la corsa al bonus per la banda ultra larga e le apparecchiature elettroniche. Dal 9 novembre con uno stanziamento complessivo di 204 milioni di euro per le famiglie, che il Governo ha inserito all'interno del decreto Piano Voucher Famiglie, il bonus potrà essere utilizzato per le spese relative alla connessione Internet ma anche a pc e tablet.

Pasticcio all'italiana per il bonus mobilità: il sito va in tilt. Centinaia di migliaia di cittadini inferociti

Il voucher vale fino a 500 euro. Servirà per coprire i costi per l’attivazione di connessioni veloci e per l’acquisto (deve essere contestuale) di pc o tablet. Il “pacchetto” comprende una connettività ad almeno 30 Megabit al secondo per una somma non inferiore a 200 euro e tablet o personal computer fornito dall’operatore – la cui somma non deve essere inferiore a 100 euro e non superiore a 300 euro. Tra i requisiti richiesti per ottenerlo, un Isee annuo (Indicatore della situazione economica equivalente) inferiore a 20 mila euro. C'è tempo fino all’1 ottobre del 2021 per farne richiesta ma i fondi non ci saranno per tutti: chi arriva prima si aggiudica il buono. Gli sconti saranno applicati dagli operatori telefonici che si prendono direttamente in carico le richieste.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.