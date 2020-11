Live Non è la D'Urso, Barbara a Giorgia Meloni: "Non ostacolate la legge contro l'omofobia". La leader di FdI replica stizzita | Video

08 novembre 2020 a

Un pizzico di polemica tra Giorgia Meloni e Barbara D'Urso durante la puntata di domenica 8 novembre di Live Non è la D'Urso. La conduttrice infatti ha rivolto alla leader di Fratelli d'Italia un appello legato alla legge contro l'omofobia, uno dei cavalli di battaglia di Carmelita, da tempo portavoce dei diritti delle persone omosessuali.

"Per favore, è una mia cosa - ha chiesto alla Meloni - non ostacolate al Senato la legge contro l'omofobia". Impietrita Giorgia Meloni, che ha potuto replicare soltanto così: "Non mi puoi chiedere una cosa del genere su un tema come questo a fine intervento", ha affermato un po' stizzita la leader di FdI.

