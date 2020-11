Covid, clamoroso Zuccatelli: "Più pericolose le bombole del gas". Poi ai ragazzi: "Scopate, avete l'età giusta" | Video

08 novembre 2020 a

Continua a far discutere Giuseppe Zuccatelli, nominato dal ministro della salute Roberto Speranza nuovo commissario alla sanità della Calabria dopo le incredibile dichiarazioni del suo predecessore che non credeva di dover pensare a un piano anti Covid tra i suoi compiti. Ma l'inizio di Zuccatelli non può essere ritenuto il migliore possibile, visto che sono stati ripescate alcune sue frasi decisamente pittoresche sul Coronavirus, ben lontane comunque da quelle governative. Ecco qui l'ultimo video pubblicato dal sito de Il Tempo.

Zuccatelli incoraggia i ragazzi a modo suo

Innanzitutto ha affermato che il Covid non è poi così pericoloso, fanno molto più paura le bombole del gas trasportate sui tir, tanto è che lui appena le trova in autostrada accelera e li sorpassa. E ancora: tutto questo insistere sulle mascherine lo ritiene inutile, visto che altre pandemie sono state superate senza il dispositivo. Infine un'altra perla, con l'invito che Zuccatelli rivolge a due ragazzi per scacciare appunto la paura del virus: "Scopate adesso che ce la potete fare. Tranquilli, avete l'età giusta e avete gli ormoni giusti - ha sottolineato -. Datevi da fare, perché poi alla mia età se trovate uno che dice che scopa, non credetegli". Risate generali, ma chissà cosa ne pensano al governo.

