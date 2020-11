Superenalotto, quote estrazione sabato 7 novembre 2020: vincono i "5", jackpot a 62,5 milioni

07 novembre 2020 a

Un Jackpot da capogiro per la prossima estrazione del Superenalotto di martedì 10 novembre 2020. Nell'estrazione di oggi, sabato 7 novembre 2020, nessun «6», nè «5+1». Il jackpot per il «6» sale quindi a 62.500.000,00 euro. Ecco le quote.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: nessuno

Punti 5+: nessuno

Punti 5: 6 totalizzano 31.977,48 euro

Punti 4: 465 totalizzano 420,32 euro

Punti 3: 19.974 totalizzano 29,45 euro

Punti 2: 358.755 totalizzano 5,09 euro

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: nessuno

Punti 5+SB: nessuno

Punti 5SS: nessuno

Punti 4SS: 8 totalizzano 42.032 euro

Punti 3SS: 110 totalizzano 2.945 euro

Punti 2SS: 2.210 totalizzano 100 euro

Punti 1SS: 14.305 totalizzano 10 euro

Punti 0SS: 29.626 totalizzano 5 euro

