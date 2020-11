Coronavirus, Faq Dpcm: "Spostarsi nella seconda casa ok purché sia sempre in area gialla". Le eccezioni

Nell'arancione o rossa si può andare solo se necessario porre rimedio a situazioni imprevedibili o sopravvenute

È possibile raggiungere la seconda casa "se sia la prima che la seconda casa si trovano entrambe in un Comune dell’area gialla". È quanto viene precisato nelle faq governative sul nuovo Dpcm anti Covid.

Domanda frequente da parte degli italiani alle ultime disposizioni per arginare la seconda ondata di Coronavirus e sul fatto se la casa sia in zone rosse o arancioni. "Se la seconda casa - viene spiegato- si trova in un Comune dell’area arancione o di quella rossa, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni".

