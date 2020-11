Coronavirus, Dpcm area gialla: figli dai nonni solo in estrema necessità. "Fortemente sconsigliato"

07 novembre 2020 a

Figli dai nonni, cosa prevede il nuovo Dpcm. Nell’area gialla è possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro ma "è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone". È quanto viene precisato nelle fag governative sul nuovo Dpcm anti Covid.

"Pertanto -continua la Faq- questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile -avverte il governo- è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi".

