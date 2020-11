Covid, Guido Meda positivo: farà la telecronaca del Gp di Valencia da casa

06 novembre 2020 a

Continua a crescere il numero di persone positive al Coronavirus, anche nel mondo dello spettacolo e della tv. Ad aggiungersi alla lista ora è anche Guido Meda, storico telecronista della MotoGp che accompagna con i suoi commenti le gesta dei piloti ormai da anni.

A dare l’annuncio è stato proprio lo stesso giornalista, che però ha deciso di continuare a lavorare - da casa - in vista della prossima gara, in programma questo weekend a Valencia. Tutto è stato già allestito in modo da non far trasparire differenze tra la telecronaca in studio e quella dal circuito. Meda, al pari di altri colleghi alle prese con il contagio, ha deciso di rendere nota la sua situazione tramite un post sul suo profilo Instagram.

