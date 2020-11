4 Ristoranti, ex concorrente accusato di tentato omicidio: con una ruspa contro carabinieri

05 novembre 2020 a

Tentato omicidio. L'accusa - insieme a danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale - che si ritrova un ex concorrente di 4 Ristoranti, famosa trasmissione di Sky condotto da Alessandro Borghese. Alessio Madeddu, 51 anni e originario di Cagliari, aveva partecipato alla sfida tra chef nell'edizione 2018 di 4 Ristoranti nella puntata dedicata al miglior ristorante da vacanza del sud della Sardegna". Madeddu partecipò con il suo Ittiturismo Sabor'e mari, vicino Teulada, proponendo una cucina ispirata dai pescatori e fatta dunque di prodotti freschi e appena pescati.

Ma diventerà famoso per quanto ha combinato nella notte tra il 2 e il 3 novembre. Tutto sarebbe partito da un incidente fatto con la sua auto: i carabinieri non hanno creduto alla versione fornita e alla richiesta di un alcol-test, rifiutato da parte di Madeddu, è scattato il ritiro della patente. Che avrebbe mandato su tutte le furie l'ex partecipante di 4 Ristoranti: più tardi avrebbe recuperato una ruspa per travolgere l'auto dei carabinieri, rimasti fortunatamente illesi nonostante la pattuglia ribaltata. Da qui l'accusa di tentato omicidio.

