Coronavirus, Le Iene in terapia intensiva e subintensiva: così vengono salvati i pazienti | Video

Così vengono salvati i pazienti, ciò che la scienza ha messo in campo in questi mesi

La prima linea della lotta al Coronavirus. E' qui, nelle terapie intensive e subintensive degli ospedali. Su Italia1, nel programma Le Iene di martedì 3 novembre 2020, è andata in onda la seconda puntata del reportage di Alessandro Politi e Marco Fubini all’interno dell’ospedale di Padova. Dai reparti di terapia intensiva e subintensiva, dove la lotta è più dura, hanno raccontato come vengono salvati i pazienti.

"Da più di una settimana - dicono gli autori - ci troviamo nell’azienda ospedaliera di Padova, che ci ha aperto le porte per poter documentare dall’interno e giorno per giorno come e con cosa stiamo combattendo questa seconda ondata di coronavirus. In questo ospedale possiamo vedere concretamente ciò che la scienza ha messo in campo in questi mesi".

