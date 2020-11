Massimo Galli (Sacco), niente più tv: l'ultima apparizione a Stasera Italia. I motivi della scelta

02 novembre 2020 a

Massimo Galli non andrà più in televisione come ospite. Il primario dell'ospedale Sacco di Milano a "Stasera Italia Weekend" in onda su Rete4 ne ha spiegato i motivi.

Una apparizione, questa dell'esperto, che è da considerarsi l'ultima e che già su Twitter aveva anticipato il 30 ottobre scorso: "Dovrò declinare gli inviti a partecipare a trasmissioni televisive per almeno una settimana, da lunedì 2 novembre in poi. La situazione non mi lascia più margini di tempo e ho una quantità di cose urgenti di cui dovermi occupare".

In tv Galli ha poi detto: "Ho veramente cose più urgenti e rilevanti da fare. Quello che dovevo dire, i suggerimenti che potevo dare li ho già dati. Ora è il tempo di decisioni che non sono mie e di commenti che lascio fare ad altri. Sono stato molto attaccato, ma ho fatto il mio".

Galli ha anche parlato del Dpcm in arrivo e degli anziani che dovrebbero restare isolati a casa: "Mi sembra quasi ridicolo poter mettere gli anziani in una bolla, gli anziani hanno abbastanza sale in zucca nell'organizzarsi da soli".

