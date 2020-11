Coronavirus in Italia, nuovi casi sotto i 30mila: 29.907 su 183mila tamponi. I morti sono 208: tutti i dati

01 novembre 2020 a

Torna sotto quota 30mila il numero dei nuovi contagiati da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi casi domenica 1 novembre sono infatti 29.907, contro i 31.758 del giorno precedente. In diminuzione tuttavia anche i tamponi, 183.457 per l'esattezza. Meno pure i morti, con 208 persone decedute a fronte dei 297 di sabato 31 ottobre. I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di 96 unità, secondo i dati del ministero della Salute, portando il totale delle persone in rianimazione a 1.939. I nuovi ricoverati in reparti ordinari sono 936, per un numero complessivo di 18.902. Preoccupa però il dato di positività dei tamponi, arrivato a uno su 6.

