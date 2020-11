Covid in Italia, Walter Veltroni contro Marco Travaglio: "Con questo numero di morti, smettiamola di dire che siamo stati bravi"

01 novembre 2020 a

Walter Veltroni contro Marco Travaglio. L'ultima polemica tra i due è legata ai commenti sulla situazione del Coronavirus in Italia. "Ho detto in tv che è ora di smetterla di dire che siamo stati bravi. Marco Travaglio mi accusa di autoflagellazione compiaciuta? Io avevo aggiunto un’altra frase: se anche fosse vero che siamo stati bravi non è il caso di dirlo adesso, considerato l’elevato numero di morti", ha affermato l'ex segretario del Pd a Il caffè della domenica su Radio24, rispondendo all’editoriale del direttore de il Fatto quotidiano in edicola domenica 1 novembre.

"In questo momento se accendiamo la tv si sente chiunque dire 'abbiamo fatto tutto bene' - ha aggiunto Veltroni - poi lo stesso ministro Speranza parla di una curva dei contagi terrificante. Il mio era un pacato invito a misurare le parole".

