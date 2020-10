Coronavirus, 31.758 nuovi contagi e 297 morti: il bollettino del 31 ottobre

31 ottobre 2020 a

Il Ministero della Salute ha comunicato il bollettino sul Coronavirus di oggi sabato 31 ottobre 2020. Sono stati registrati, nelle ultime ventiquattro ore, 31.758 nuovi casi (totale 679.430) e 297 morti.

Nuovo Dpcm, la prima lista delle città dove può scattare il lockdown totale. Ci sono anche Milano, Napoli e Torino

I ricoveri in terapia intensiva sono 97 più di ieri (in totale 1.843), quelli nei reparti ordinari +972 (per un totale di 17.996). Sono invece 5.859 i guariti (in totale 289.426). Fatti 215.886 tamponi. Particolarmente critica la situazione in tre regioni: 8.919 i nuovi contagiati in Lombardia, 3.669 in Campania e 2.887 in Piemonte.

