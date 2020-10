Coronavirus in Italia, il premier Conte ottimista: "Confidiamo nel vaccino a dicembre con prime dosi ai più fragili"

31 ottobre 2020 a

Il premier Giuseppe Conte fa il punto della situazione relativamente al Coronavirus in Italia. "Preoccupa l'impennata della curva dei contagi - ha spiegato - ma il governo non è mai andato in vacanza. Confidiamo nel vaccino a dicembre con le prime dosi ai più fragili". Il presidente del consiglio ha poi proseguito: "Governare in piena pandemia è una esperienza senza paragoni - ha confidato - c'è un quadro nazionale per mitigare i contagi, misure locali saranno più restrittive. Finora sono state distribuite oltre 550milioni di mascherine". Poi ha concluso: "E' vero che tra i cittadini c'è rabbia - ha detto - ma la maggior parte rispetta le regole anti contagio".

