Federica Sassaroli, la voce di Vodafone sostituita da un robot: a Propaganda Live i messaggi gratuiti

Sostituita da un robot. Federica Sassaroli - comica e doppiatrice genovese - ha registrato tutti i messaggi vocali in italiano e spagnolo della Vodafone per dodici anni, ma da inizio ottobre le è stata preferita una voce digitale. "Oggi spengono la mia voce. Essere sostituita da un’intelligenza artificiale mi rattrista un poco. Per tutti noi perché toglie quel tiepido calore che poteva dare sapere che c’era un essere umano dietro una voce" aveva annunciato qualche giorno fa su proprio profilo Facebook quella che in questi giorni è stata ribattezzata la signorina Vodafone. E su La7, venerdì 30 ottobre, ha letto i messaggi gratuiti di Propaganda Live tra le risate di tutto lo studio.

