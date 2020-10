Coronavirus, Brusaferro (ISS): "Indice Rt a 1,7, situazione grave. Si va verso scenario 4"

30 ottobre 2020 a

"Gli scenari sui quali lavoriamo sono quattro, oggi censiamo un Rt a livello nazionale in crescita riferito alla scorsa settimana e che non tiene conto degli effetti delle decisioni assunte dal governo. L’Rt viaggia intorno a 1,7, tutte le regioni sono sopra un Rt 1 e alcune significativamente superiori. Il quadro epidemiologico che emerge è di peggioramento sia in termini di nuovi casi che di progressione delle Rt". Così in conferenza stampa il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro.

Covid Umbria, presidente Tesei firma ordinanza: scuole medie e superiori chiuse, coprifuoco per Halloween e sport sospeso

"A livello nazionale - prosegue - si va verso lo scenario 4. Lo scenario 4 in alcune regioni è stato raggiunto. È una situazione grave, che si traduce in criticità in alcune regioni come quella che non è facile garantire il tracciamento. Per contrastare questo tipo di curva è importante ridurre le interazioni fisiche".

