Coronavirus, in Campania da lunedì stop alla scuola dell'infanzia

Da lunedì prossimo, stop alle attività nelle scuole dell’infanzia. È quanto stabilisce la nuova ordinanza numero 86 della regione Campania, firmata dal Presidente Vincenzo De Luca.

Nella stessa ordinanza, su tutto il territorio regionale "è confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto; è altresì confermata la sospensione delle attività didattiche e di verifica in presenza (esami di profitto e verifiche intercorso) nelle Università". Per quel che riguarda il comune di Arzano confermata la zona rossa: "Fino al 4 novembre divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutte le persone residenti; divieto di accesso nel territorio comunale".

