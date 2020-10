Coronavirus, Massimo Andreoni: "Subito lockdown locali, ospedali a rischio saturazione"

Il direttore della Simit di Tor Vergata: "Prossimi 15 giorni delicati "

"L’effetto delle misure che facciamo oggi lo vediamo nel giro di 3-4 settimane". Ma riuscire a rallentare i contagi da Covid 19 tra un mese potrebbe essere troppo tardi se si pensa alla tenuta degli ospedali italiani, che rischiano di arrivare "a saturazione" nell’arco di 15 giorni. Lo spiega ad Agorà su Rai 3 Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), università e policlinico di Roma Tor Vergata.

"Se si calcola che mediamente il 10% dei positivi" a Sars-CoV-2 "finisce in ospedale, e che il 10% di chi finisce in ospedale va in terapia intensiva questo vuol dire che, essendo arrivati a 26mila infettati, ci aspettiamo 2.600 nuovi ingressi in ospedale e 260 persone in terapia intensiva. Ciò porta a una valutazione di saturazione degli ospedali, sia per i posti di regime ordinario sia soprattutto per quelli di terapia intensiva, nel giro di un paio di settimane. Questo è il dato assolutamente preoccupante, perché quando arriviamo a quel punto il lockdown è dell’ospedale - ammonisce Andreoni - non è più della nazione". "Bisogna iniziare a pensare a lockdown locali, di città o di regioni, per vedere come si riesce a governare l’epidemia" di Covid 19 o "se serve qualcosa di più. Però questo va fatto immediatamente, perché se no diventa difficile gestire la situazione" spiega l'esperto.

