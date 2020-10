Superenalotto, le quote dell'estrazione di oggi giovedì 29 ottobre 2020: vincono solo i 5: 23 mila euro

29 ottobre 2020 a

Superenalotto, nessuno ha centrato il 6 e il 5+1 nell'estrazione di oggi giovedì 29 ottobre 2020. Vincono i 5 che sono stati 7 e portano a casa 23 mila euro ciascuno. Ecco nel dettaglio come è andata con le quote. Sale il jackpot per la prossima estrazione del Superenalotto che è in programma sabato 31 ottobre 2020. Il montepremi è di 58,5 milioni.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6 nessun vincitore

Punti 5+ nessun vincitore

Punti 5 ai 7 vincitori vanno 23.201,94€

Punti 4 ai 382 vincitori vanno 432,57€

Punti 3 ai 15.434 vincitori vanno 32,25€

Punti 2 ai 257.680 vincitori vanno 6,00€

