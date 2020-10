Coronavirus, Arcuri: "Momento drammatico, muovetevi di casa il meno possibile"

Il commissario per l'emergenza: "Il virus è tra noi, raddoppia ogni settimana. Nessun sistema sanitario può tenere se non raffreddiamo la curva"

"Siamo in un momento delicato, per certi versi drammatico". Lo dice Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza, tornato al rito delle conferenze stampa sul Coronavirus "perché è importante informare i cittadini". "Il virus è ancora tra noi, raddoppia ogni settimana. Serve un sacrificio ulteriore: dobbiamo tutti muoverci il meno possibile: l’80% dei contagi avviene nelle famiglie, ma qualcuno nelle case il virus lo porta" aggiunge Arcuri. Quindi snocciola un po' di numeri: "E' un altro mondo rispetto a marzo quando il 52% dei positivi si curava a casa, ieri il 94%; il 41% a marzo si curava in ospedale, ieri il 5%. In quei giorni il 7% era in terapia intensiva, ieri lo 0.7%". E ancora: "Ieri sera nel mondo c'erano 44 milioni e 700mila contagiati: 1 cittadino ogni 179. E un decesso ogni 6720 cittadini. Negli Stati Uniti c'è un contagiato ogni 17 abitanti e un deceduto ogni 526. In Europa un contagiato ogni 40 cittadini e un deceduto ogni 1634 persone".

In Italia, prosegue, "ci sono più di 616mila contagiati, di cui quasi 16mila in ospedale e 1651 in terapia intensiva". Ma, avvisa Arcuri, "mal comune non significa mezzo gaudio, perché in Italia i contagi sono aumentati di 8 volte rispetto ad appena 20 giorni fa e l'indice Rt raddoppia ogni settimana, questa è la realtà. Prima i luoghi con più contagi erano le Rsa, oggi sono le famiglie. Prima solo una parte dell'Italia era interessata dal virus, oggi tutto il paese, e sappiamo che l'Italia non è tutta uguale". Per poi concludere: "Se non raffreddiamo la curva, nessun sistema sanitario può tenere. Le misure messe in campo dal Governo hanno questo fine".

