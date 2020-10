Coronavirus, l'infettivologo Massimo Galli: "Squadre di calcio in bolla a Milano e Napoli"

29 ottobre 2020 a

Il professor Massimo Galli, direttore malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano, intervenuto a Radio Punto Nuovo, traccia una strada per la Serie A in modo che possa continuare a giocarsi nel massimo campionato italiano di calcio nonostante la continua crescita di contagi da Coronavirus. "La creazione di bolle per le aree sottoposte al lockdown potrebbe creare un provvedimento che consenta di continuare a far giocare Napoli, Inter e Milan - aggiunge - può essere una bolla di 3 settimane, anche di un mese, non fino al termine della stagione". Galli è favorevole al tampone rapido nel protocollo Figc. "Ottima introduzione, con uno strumento in più oltre il tampone. Sapere delle cose prima ti consente di intervenire prima ed il tampone rapido ti consente anche maggiore incidenza. 15 minuti per avere un responso con una sensibilità appena inferiore dell’altro classico, con un numero di test ben maggiore".

