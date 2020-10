Coronavirus in Puglia, il presidente della Regione Emiliano: "Da venerdì 30 didattica sospesa in tutte le scuole"

28 ottobre 2020 a

Sospesa qualsiasi attività didattica di ogni ordine e grado. Lo ha deciso il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. Dunque, scuole chiuse e didattica a distanza aperta da venerdì 30 ottobre. "Le attività in presenza - spiega - saranno possibili solo per i laboratori e per le esigenze di frequenza degli alunni con bisogni educativi speciali. La decisione è stata presa di fronte all’evidenza dei dati rilevati dai Dipartimenti di Prevenzione. L’impegno encomiabile dei bambini, degli studenti e di tutto il personale scolastico non è stato un argine sufficiente a tenere il virus fuori dalle nostre scuole. Sono almeno 286 le scuole pugliesi toccate da casi Covid. Tutto questo in un solo mese di apertura e nonostante in Puglia la scuola sia iniziata il 24 settembre, ben 17 giorni dopo altre regioni". "I dati ci dicono che sono almeno 417 gli studenti risultati positivi e 151 i casi positivi tra docenti e personale scolastico. Questa decisione tiene conto anche dell’appello dei pediatri pugliesi. Ci auguriamo che i dati epidemiologici consentano al più presto il ritorno alla didattica in presenza", ha concluso Emiliano.

