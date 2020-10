Coronavirus, Alessandro Gassmann e il tweet sui trasporti: "Gente stipata nei mezzi come sardine. Così nostri sacrifici inutili"

28 ottobre 2020 a

Alessandro Gassmann attacca sul tema dei trasporti. L'attore protagonista de Io ti cercherò, una delle fiction di Rai1 di grande successo in questi ultimi giorni, è andato alla carica su twitter: "Tutti insieme facciamo il nostro dovere, distanza, mascherina, igiene mani... - si legge nel post - ma i trasporti pubblici così sono evidentemente IL problema!! Gente stipata nei mezzi come sardine, NON può essere! Rende tutto inutile".

Gassmann ha commentato così la situazione dei trasporti nel nostro Paese e i rischi che comporta legati alla pandemia da Coronavirus. In molti, anche tra gli esperti, addebitano proprio a questo aspetto una delle cause principali del rialzo della curva dei contagi in Italia.

