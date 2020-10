Coronavirus, Ronaldo: "Il tampone è una caz****". Burioni lo sfotte: "Benvenuto tra i virologi, ci servirai a calcetto contro gli oculisti"

28 ottobre 2020 a

Polemica furente per la frase di Cristiano Ronaldo sui social dopo la positività al Coronavirus confermata dall'ultimo tampone di martedì 27 ottobre. CR7 ha scritto infatti: "Il tampone è una caz****". Pronta la replica del virologo Roberto Burioni su twitter: "Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti".

Non è la prima volta che il noto virologo attacca personaggi mediatici che si sono spinti a parlare del Covid 19. Sicuramente la battuta di CR7 è stata infelice, tanto che il portoghese ha cancellato il commento. Ma Burioni non si è lasciato sfuggire l'occasione per punzecchiare il fuoriclasse della Juve. Che dopo Spadafora, si è messo contro pure i virologi.

