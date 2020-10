Maurizio Costanzo show, Massimo Giletti canta per Virginia Raggi. Niente mascherine né distanze, bufera social | Video

28 ottobre 2020 a

Prima puntata del Maurizio Costanzo show, arrivato alla 39esima edizione. Il padrone di casa ha voluto dedicare la trasmissione al giornalismo e all'informazione, invitando le figure principali soprattutto del giornalismo televisivo, da Nicola Porro a Enrico Mentana, da Giovanna Botteri a Massimo Giletti. Nel corso della trasmissione anche una intervista a Virginia Raggi, sindaco di Roma, che si è concessa pure un simpatico siparietto con lo stesso Giletti, su cui girano da giorni le voci di una possibile candidatura a sindaco della capitale.

"In 38 anni di Maurizio Costanzo Show ho avuto circa 45.000 ospiti, un paese, e sono orgoglioso di tutti loro", ha detto Maurizio Costanzo a inizio puntata. Una prima puntata caratterizzata però anche dalle polemiche per il mancato distanziamento tra gli ospiti (peraltro senza mascherina e divisi solo da una minibarriera in plexiglas. Polemiche pure per la presenza del pubblico al Parioli, unico teatro in Italia rimasto aperto solo per la trasmissione. A dividere le persone anche in questo caso il plexiglas, ma in molti erano senza mascherina. I curatori del programma hanno ribadito: "Ospiti e pubblico in sala era stato sottoposto a test sierologico", hanno fatto sapere. La polemica tuttavia è divampata inoltre sui social, con l'attore napoletano Giovanni Gallo letteralmente imbufalito, come si può notare da questo post.

"Vogliono chiudere Napoli mentre al Maurizio Costanzo Show erano messi così. Niente mascherina, niente distanziamento, solo mi pare plexiglas a separare le poltrone. Mi aspetto identificazione di tutti i presenti, multe pesanti, quarantena in blocco e chiusura dello studio", si legge nel post, che poi prosegue: "Conte se ci sei batti un colpo".

