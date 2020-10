Coronavirus, Cartabellotta attacca Comuni e Regioni: "La loro strategia attendista sta portando al lockdown"

28 ottobre 2020 a

Nino Cartabellotta avverte Regioni e Comuni sulla possibilità di lockdown e soprattutto sui modi per evitarlo. "La strategia attendista porta al lockdown. Sindaci e presidenti di Regioni non perdano altro tempo a chiudere dove l’epidemia è fuori controllo", ha scritto su twitter il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, il quale appunto ha invitato gli enti locali a intervenire rapidamente per appiattire la curva di contagi dove è necessario.

Lo spettro di una chiusura totale come accaduto da marzo a maggio agita tutti gli italiani, preoccupati oltre che dalla diffusione del Coronavirus dalla crisi economica sempre più acuta.

