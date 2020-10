Napoli, migliaia contro le chiusure: manifestanti sotto la sede della Regione: "Se ci chiudi devi pagare" | VIDEO

26 ottobre 2020 a

Le forze dell’ordine schierate in assetto antisommossa hanno aperto il varco di piazza Plebiscito a Napoli permettendo ai manifestanti di percorrere via Cesario console per raggiungere via Santa Lucia, dove si trova la sede della Regione Campania e teatro dei disordini di venerdì 23 ottobre.

Manifestanti sotto la sede della Regione Campania a Napoli

Si e così scongiurato il rischio di scontri dopo alcuni momenti di tensione tessuti tra le due parti, con manifestanti che intendevano raggiungere palazzo Santa Lucia e le forze dell’ordine schierate in modo da impedirlo. "Se ci chiudi devi pagare" e "Fateci passare" alcuni dei cori intonati dalle prime linee dei manifestanti.

