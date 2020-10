Coronavirus in Italia, 17.012 nuovi casi ma con 37mila tamponi in meno (124.686): 141 morti. Altri 76 ricoverati in più in terapia intensiva

26 ottobre 2020 a

Sono 17.012 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono stati effettuati tuttavia 37mila tamponi in meno rispetto al giorno precedente, per l'esattezza 124.686. I morti sono 141, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono saliti di 76 unità, fino a 1.284. Per quanto riguarda i guariti sono stati 2.423, per un totale di 268.626 dall'inizio della pandemia. E ancora le persone ricoverate con sintomi sono salite a 12.997. Quelle in isolamento domiciliare 222.403. Questi i dati principali del consueto bollettino diffuso dal Ministero della salute sul contagio da Covid in Italia. Le regioni con il maggior numero di casi sono Lombardia (3570), Toscana (2.171) e Campania (1.981).

