Dpcm, ristoranti chiusi alle 18. L'immagine virale del titolare seduto e rassegnato, la figlia su fb: "La mazzata finale" | FOTO

26 ottobre 2020 a

a

a

Un uomo seduto. Senza parole. Sul tavolo appena fuori dal suo ristorante. Che non sa che fare dopo il Dpcm che impone la chiusura alle 18. La foto di Beppo Tonon, ristoratore veneto, scattata dalla figlia Elena con cui gestisce da anni il locale, è diventata ben presto virale. Il post su fb di Elena ha ottenuto migliaia e migliaia di like sui social: "Questo è mio papà - si legge nel post. Un uomo che si è fatto dal niente, dalla povertà di una famiglia di mezzadri veneti. Una famiglia numerosa dove le donne dicevano che non avevano fame pur di lasciare il cibo ai figli. Gente che è partita dall’Italia giovane, lontano dalla famiglia, verso la Germania dove ha deciso di imparare un mestiere e di riportarne le conoscenze acquisite qui in Italia. Perché quando ami un Paese poi ci ritorni".

Il post poi torna sull'attualità: "È lì immobile il Beppo, seduto, pensieroso dopo aver scoperto che forse dobbiamo chiudere la nostra attività alle ore 18 e non dobbiamo neanche aprire alla domenica, giorno d’incasso assicurato per una attività come la nostra. 'Questa è la mazzata finale' mi ha detto. A me dispiace, ma io non ci sto. Alla gente come me, quella con un po’ di sensibilità, gli si spezza il cuore. Non siamo gente che va a dire in giro che il Covid non esiste, siamo gente che ha sempre avuto una dignità. E la rivogliamo. Ce la faremo papà". Un messaggio che ha toccato il cuore di tutti gli italiani, che si sono immedesimati nella situazione che sta vivendo il ristoratore veneto. La solidarietà arrivata dopo il post è stata comunque inaspettata, così come ha rivelato la stessa Elena Tonon al Corriere della Sera: "E' un qualcosa che ci ha riempito il cuore - ha sottolineato -. Siamo stati contattati perfino dal presidente regionale Luca Zaia, quindi abbiamo davvero sentito il sostegno di tutti. L’apertura domenicale salva solo una piccola parte dei nostri bilanci. Se proprio dobbiamo chiudere alle 18, tanto vale tenere direttamente chiuso. Purtroppo ci sentiamo rappresentati da persone che non conoscono il nostro settore".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.