Dpcm, De Luca a Che Tempo che fa. Bordate a Conte: "Queste misure non basteranno"

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3 non ha promosso il Dpcm di oggi. «Non è sufficiente, è un passo in avanti ma non basterà. Potevamo fare più scelte o chiudere tutto per un mese oppure prendere ancora misure intermedie. Il governo ha scelto la seconda strada.. Il 90% dei cittadini di Napoli - ha poi aggiunto - hanno dato una prova straordinaria di autodisciplina e responsabilità nei mesi scorsi. C’è un malessere sociale profondo che merita rispetto ma che merita soprattutto risposte socio economiche.

