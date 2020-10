Coronavirus, positivo anche Rocco Casalino. Il portavoce del premier Conte: "L'ho scoperto solo sabato sera"

25 ottobre 2020 a

Il Coronavirus colpisce anche a Palazzo Chigi. Rocco Casalino infatti è risultato positivo al Covid, come annunciato da lui stesso: "Ho scoperto sabato 24 ottobre, in serata, dopo il sopraggiungere di sintomi lievi, di essere positivo al Covid 19 - ha dichiarato il portavoce del presidente del consiglio -. L’ultima volta che ho lavorato in Presidenza del Consiglio è stato martedì 20, adottando come sempre tutte le misure di sicurezza (mascherine e distanza). In ogni caso - prosegue - ancora mercoledì risultavo negativo al tampone". Nella conferenza stampa di presentazione del Dpcm infatti Casalino non figurava come di solito al fianco del premier Giuseppe Conte.

