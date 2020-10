Coronavirus in Toscana, nuova ordinanza di Giani: limite alle visite in ospedale e stop ai campionati dilettanti

24 ottobre 2020 a

Nuova ordinanza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per fronteggiare l’aumento dei nuovi contagi da Coronavirus. L’ordinanza, messa a punto insieme al nuovo assessore alla sanità Simone Bezzini, si rivolge in primo luogo all’organizzazione del sistema sanitario regionale, poi ai Comuni e alle società sportive dilettantistiche.

"Dobbiamo creare un meccanismo che ci autoresponsabilizzi per evitare occasioni di contagi - ha detto il presidente Giani - L’ordinanza è il primo di un insieme di provvedimenti che adotteremo da qui alla prossima settimana e che si articoleranno su cinque capitoli. I primi tre si trovano appunto all’interno dell’ordinanza che entrerà in vigore domenica 25 ottobre. Gli altri due provvedimenti riguarderanno la scuola e i centri commerciali". La nuova ordinanza contiene dunque interventi restrittivi su tre ambiti. Per la sanità, scatta il limite alle visite negli ospedali: solo i pazienti particolarmente fragili potranno essere visitati dai parenti per tempi molto contenuti, Da domenica 25 ottobre fino al 14 novembre sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Coni, dal Cip e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, relativamente a tutti gli sport di contatto. Restano consentiti gli allenamenti. Per quanto riguarda gli altri due provvedimenti annunciati dal presidente Giani per la prossima settimana, sarà ridotta del 50% la presenza fisica nelle scuole superiori per gli studenti delle classi seconda, terza e quarta, lasciando escluse le prime classi e le quinte che hanno l’esame di maturità. Rinviata la decisione sui centri commerciali.

