Mi chiamo Francesco resta al cinema, successo clamoroso nelle sale: Totti ringrazia su Instagram | FOTO

"Questa è l’ennesima dimostrazione di affetto. Il mio documentario è ancora nelle sale, e tutto grazie a voi!!! Il vostro Francesco!!!!!". Questo il messaggio scritto su Instagram da Francesco Totti, il quale ha annunciato che il docufilm Mi chiamo Francesco resta al cinema.

Le proiezioni erano inizialmente previste per soli tre giorni ma il grande successo riscosso hanno portato al prolungamento della proiezione del film. Un successo che se può apparire pronosticabile visto l'impatto mediatico dell'ex capitano della Roma, dall'altra rappresenta una sorpresa in positivo: nonostante le restrizioni e la piena emergenza da Coronavirus, l'amore per Totti è stato più grande di qualsiasi difficoltà.

