Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi sabato 24 ottobre 2020

24 ottobre 2020 a

a

a

Million day torna anche oggi - sabato 24 ottobre 2020 - con in palio la vincita da un milione di euro. Come tutti i giorni alle ore 19 vengono estratti i cinque numeri che se indovinati danno diritto al super premio di Million Day. E' il concorso gestito da Lottomatica. Dalle 19, non apopena ufficializzati, i numeri saranno pubblicati su questa pagina.

Million Day, i numeri vincenti estratti oggi venerdì 23 ottobre 2020

Il concorso di Lottomatica è un appuntamento quotidiano. La cinquina consente di vincere un milione, il quattro vale mille euro, il tre una vincita da cinquanta euro, mentre indovinare due numeri consente di intascare due euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.