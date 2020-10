La classifica dei food influencer: i migliori blogger e instagrammer da seguire

24 ottobre 2020 a

Con il lockdown appena alle spalle e le ulteriori restrizioni di queste ultime ore, i food influencer moltiplicano il proprio seguito. L'Italia ama la cucina e stare chiusi in casa ha fatto si che anche i meno appassionati si siano dedicati a cucinare. Ma chi sono i blogger e gli instagrammer più seguiti sui social?

La speciale classifica vede in testa Benedetta Rossi; marchigiana di Porto San Giorgio, 48 anni, senza uscire dalla sua casa è seguita da 3,3 milioni di followers. Al secondo posto Benedetta Parodi, 48 anni, famosissima grazie ai suoi programmi di cucina, con 895mila seguaci. Al terzo posto c'è il format Chef in Camicia portato avanti da Nicolò Zambello, Luca Palomba e Andrea Navone (883mila). Seguono poi Sonia Peronaci (53 anni) fondatrice dello storico blog Giallo Zafferano, autentica precorritrice del genere, con 732mila followers e Chiara Maci (36 anni) conosciuta anche come Chiara in Pentola da diversi anni anche conduttrice televisiva e sposata con lo chef Filippo La Mantia vanta 644mila seguaci.

