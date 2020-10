Guerriglia a Napoli, l'ultima follia: si fa fare la foto davanti al cassonetto in fiamme | VIDEO

24 ottobre 2020 a

a

a

Notte di guerriglia a Napoli, con la città che si è ribellata contro l'ordinanza di coprifuoco firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Cori, fumogeni, polizia aggredita a colpi di bastone e lanci di bombe carta. E' successo di tutto nel capoluogo campano. E' stata la dimostrazione di come la città sia ormai fuori controllo e di come sia difficile far rispettare le restrizioni anti Coronavirus.

Tanti i video e le immagini apparse sui social dei disordini della notte: tra le follie immortalate anche quella di un uomo che si è fatto fotografare davanti a un cassonetto in fiamme. Verrebbe da dire: "Al peggio non c'è mai fine".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.