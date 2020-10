Coronavirus in Italia, 19.143 nuovi casi e 91 morti. I ricoverati in terapia intensiva sfondano quota mille: oltre 182mila tamponi

23 ottobre 2020 a

Non si ferma la crescita dei contagi da Coronavirus in Italia. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sfiorano le 20mila unità: per l'esattezza 19.143 rispetto ai 16.079 del giorno precedente. In calo i morti, 91 contro i 136 di giovedì 22 ottobre. Il totale dei tamponi è stato di 182.032. Questi i dati diffusi nel consueto bollettino del ministero della Salute.

Coronavirus, altra impennata: oltre 16 mila nuovi casi e 136 morti nelle ultime 24 ore in Italia

In Lombardia i nuovi casi positivi sfiorano le 5mila unità, mentre sono 2.280 in Campania e 2.032 in Piemonte. Gli attualmente positivi sono 186.002 (+16.700) con 10.549 pazienti ricoverati con sintomi (+855) e 1.049 in terapia intensiva (+57). In isolamento domiciliare 174mila pazienti, 2.352 i guariti o i dimessi.

