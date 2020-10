WhatsApp, videochiamate di gruppo sul desktop del Pc: cambiamenti in vista. La novità

22 ottobre 2020 a

Novità in arrivo per Whatsapp. Gli utenti avranno la possibilità delle videochiamate di gruppo anche sul desktop del Pc. Una funzione attesa e utile in tempi nei quali si trascorre sempre più tempo davanti un pc anche per motivi legati al lavoro. Il servizio di messaggistica sta lavorando per introdurre chiamate e videochiamate di gruppo anche sulla versione desktop della propria app.

Il sito WABetaInfo ha pubblicato una serie di screenshots della nuova interfaccia. Lo sviluppo per ora è in fase di beta e ancora non c'è una data ufficiale di rilascio, ma trapela che l'aggiornamento dovrebbe essere attivo tra qualche settimana.

WhatsApp, possibile nuova funzione: più dispositivi collegati ma con un solo numero di telefono

Prevista una differenza tra la schermata che ci ritroveremo davanti quando riceveremo una telefonata e quando invece saremo noi a effettuarla.

