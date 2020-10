Torino, beccati in 13 in un bar per un torneo di calcio balilla: locale chiuso e 400 euro di multa al titolare

21 ottobre 2020 a

Calcio balilla nel mirino delle forze dell'ordine. La storia che ha dell'incredibile arriva dal quartiere di Mirafiori a Torino e si è conclusa con la chiusura di un locale per cinque giorni a causa della violazione delle norme anti Coronavirus. Tutto parte da una intempestiva, visto il periodo di piena emergenza da seconda ondata Covid, organizzazione di un torneo di biliardino. A scoprirlo sono stati gli agenti del commissariato San Secondo che, entrando nel locale hanno accertato la presenza di 13 persone intente a disputare una partita al gioco del calcio balilla, e di altre 3 sedute nel dehor. Per non aver disposto l’accesso in modo contingentato al locale e garantito ai clienti la distanza interpersonale di un metro, oltre alla chiusura, la titolare del bar è stata sanzionata con una multa di 400 euro.

