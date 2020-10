Coronavirus in Lombardia, casi raddoppiati nelle ultime 24 ore: 4.126 positivi. E la Regione dà l'ok al coprifuoco

21 ottobre 2020 a

Nuovi casi quasi raddoppiati nella provincia di Milano: i positivi nelle ultime ore sono infatti oltre 4mila, 4.126 per l'esattezza, 1.858 nella sola provincia di Milano. Anche per questi dati trova ulteriore provvedimento il coprifuoco deciso dalla Regione Lombardia dalle 23 alle 5, coprifuoco che scatterà da giovedì 22 ottobre. Ci si potrà spostare soltanto per "comprovate esigenze lavorative". L'ordinanza è valida fino al 13 novembre ed è stata firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza, poi inviata all’Anci e ai sindaci dei capoluoghi di provincia. "Sono consentiti - si legge nel documento - solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza". C’è l’autocertificazione da produrre nel caso per evitare le sanzioni previste.

