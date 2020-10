Coronavirus, l'infermiera del San Paolo di Milano a Cartabianca: "Siamo messi male, mi sembra di rivivere marzo"

21 ottobre 2020 a

E' tornata critica la situazione negli ospedali di tutta Italia e di Milano in particolare. A darne una testimonianza diretta è stata Maria Cristina Settembrese, infermiera al San Paolo, durante la puntata di Cartabianca di martedì 20 ottobre: "Siamo messi male, abbiamo aperto altri due reparti Covid. Sono spaventatissima, mi sembra di rivivere i primi giorni di marzo. Abbiamo ricominciato a mettere i caschi per far respirare i pazienti. Oggi c’è un peggioramento".

Insomma, non certo un quadro rassicurante, e la conferma dell'evolversi in negativo della situazione è arrivata pure dal professore Giuseppe Remuzzi, dell'Istituto Negri di Bergamo: "In primavera avevamo a casa persone che sarebbero dovute stare in ospedale perché stavano veramente male e magari poi sono morte. Oggi invece in pronto soccorso arrivano persone che, se avessimo un altro tipo di sistema, potrebbero stare a casa".

