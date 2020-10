Nunzia De Girolamo positiva al Covid: "Forti dolori tipo sciatalgia, ministro Boccia in isolamento" | Video

20 ottobre 2020 a

Nunzia De Girolamo positiva al Covid. Ne ha parlato nel corso de L'Aria che tira, programma di Myrta Merlino su La7 di oggi, martedì 20 ottobre 2020.

In collegamento da casa ha raccontato: "Stavo bene, avevo fatto un tampone venerdì, eravamo tutti negativi in famiglia ma avendo avuto un contatto a Benevento con una persona cara di famiglia mi sono messa in isolamento sebbene non avessi sintomi. Poi da domenica sono iniziati dei dolori lancinanti".

De Girolamo ha spiegato che lei è chiusa in stanza e che il marito, il ministro Boccia, è in isolamento e che sta bene. Ha poi raccontato dei dolori "lancinanti, tipo sciatalgia".

