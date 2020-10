Coronavirus, l'immunologo Francesco Le Foche: "Positivi dimessi, servono strutture idonee" | Video

20 ottobre 2020 a

L'immunologo Francesco Le Foche è stato ospite su La7 de L'Aria che tira nella puntata di oggi, martedì 20 ottobre 2020, condotta da Myrta Merlino.

Sui bonus ai responsabili sanitari, l'esperto è stato lapidario nel corso della trasmissione: "Mi sembra una cosa molto strana nell'emergenza. Gestiamo ora meglio nel reparto i pazienti, per cui dimettiamo molto più frequentemente, però a volte dimettiamo dei positivi che non sanno dove andare, avremmo bisogno di strutture idonee per far in modo di ridurre in minimi termini l'ingombro ospedaliero". Il grande immunologo insiste quindi sulla gestione dell'emergenza con non tutte le soluzioni che sono state centrate.

