Coprifuoco in Lombardia, l'allarme del virologo Pregliasco a La7: "La situazione sta per precipitare" | Video

Coprifuoco in Lombardia, il virologo Fabrizio Pregliasco ha parlato oggi, martedì 20 ottobre 2020, sulla misura decisa dalla Regione nel corso del programma Omnibus su La7. "Abbiamo dato questa indicazione al presidente, la situazione sta per precipitare", ha spiegato nel corso del programma.

"La situazione la vedo nel mio ospedale - afferma Pregliasco con un esempio calzante e allarmante - abbiamo persone che sono o positive fra gli operatori o sono contatti stretti di casi familiari e ho la catena di comando dell'ospedale in quarantena e a casa. Una situazione che rischia di determinare effetti pesanti. E questa situazione non c'è solo in Lombardia."

