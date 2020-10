Fedez e Chiara Ferragni, telefonata da Conte prima del Dpcm: "Il premier ci ha chiesto aiuto"

19 ottobre 2020 a

Una chiamata inaspettata. E' quella che hanno ricevuto Fedez e Chiara Ferragni nelle ultime ore. Come raccontato dal cantante in alcune stories su Instagram, il presidente del consiglio ha contattato i Ferragnez per avere da loro una sorta di appello sull'uso delle mascherine, in particolare tra i più giovani, al fine di frenare l'impennata dei contagi da Coronavirus: "Devo passare un messaggio molto importante - ha spiegato Fedez - abbiamo ricevuto una chiamata inaspettata, siamo stati messi in contatto con il premier Conte, che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie e se queste stories riusciranno ad essere utili io non sarò che contento”.

Fedez ha quindi svelato il motivo della telefonata di Conte: "Ci è stato chiesto un aiuto ad esortare la popolazione, all’uso della mascherina, e io mi sto sforzando di trovare un modo per essere il più convincente possibile, probabilmente non esiste modo. Quello che vi posso dire - ha aggiunto - è che ci troviamo in una situazione molto delicata e che l’Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. Quindi mi raccomando ragazzi - si conclude così l'appello del cantante - utilizzate la mascherina”. E chissà che da Re Mida dei social anche questo appello da parte dei Ferragnez possa essere recepito dai più giovani. Evidentemente è quello che spera il premier Conte, ma un po' tutta Italia.

